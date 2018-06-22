Директор турнира в Галле: мы верили в Федерера ещё до того, как он стал звездой

Директор турнира в Галле Ральф Вебер заявил, что участие в этих соревнованиях швейцарца Роджера Федерера имеет особое значение для него.

«После побед на турнирах „Большого шлема“ в последние два года Роджер стал ещё более важной фигурой для нас. Он лишь три раза пропустил наш турнир из-за травмы. Мы всегда сосредоточены на нём. Он — звезда тенниса. Все хотят видеть его игру. Именно поэтому он так важен для нас.

В 2003 году мы шутили, что он выиграл Уимблдон благодаря успеху в Галле. Мы верили в Федерера ещё до того, как он стал звездой. Он стал близким другом нашей семьи. В конце каждого года я получаю письмо от него. После завершения карьеры он точно будет связан с нашим турниром. Может быть, он будет консультантом или послом наших соревнований", — цитирует Вебера Tennis World USA.