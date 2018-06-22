109-я ракетка мира Кудла стал первым полуфиналистом турнира в Галле

Американский теннисист Денис Кудла (Q) пробился в полуфинал турнира в Галле (Германия), в двух партиях обыграв представителя Японии Юити Сугиту со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту. Денис 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк. Во второй партии Денис отыгрался со счёта 2:5.

За выход в финал Кудла, занимающий 109-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с победителем поединка Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Мэттью Эбден (Австралия, SE).