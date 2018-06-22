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Поражения Касаткиной и Мугурусы — в обзоре 2-го круга турнира в Бирмингеме

Поражения Касаткиной и Мугурусы — в обзоре 2-го круга турнира в Бирмингеме
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания), проиграв украинке Лесе Цуренко со счётом 6:1, 3:6, 3:6.

Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».

Чешка Петра Квитова уверенно победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 6:2, 6:2.

Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».

Испанка Гарбинье Мугуруса проиграла чешке Барборе Стрыцовой — 2:6, 4:6.

Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».

Немка Юлия Гёргес победила австралийку Эшли Барти — 7:6 (8:6), 6:3.

Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
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