Поражения Касаткиной и Мугурусы — в обзоре 2-го круга турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания), проиграв украинке Лесе Цуренко со счётом 6:1, 3:6, 3:6.
Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».
Чешка Петра Квитова уверенно победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 6:2, 6:2.
Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».
Испанка Гарбинье Мугуруса проиграла чешке Барборе Стрыцовой — 2:6, 4:6.
Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».
Немка Юлия Гёргес победила австралийку Эшли Барти — 7:6 (8:6), 6:3.
Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».
Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.