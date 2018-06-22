Победы Джоковича и Кирьоса — в обзоре 2-го круга турнира в Лондоне

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертьфинал турнира в Лондоне (Великобритания), в двух партиях обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:1.
Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».
Австралиец Ник Кирьос во втором круге одолел представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3. Уроженец Канберры в этой встрече выполнил 32 подачи навылет.
Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».
Турнир в Лондоне завершится 24 июня.
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