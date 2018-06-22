Победы Федерера и Чорича — в обзоре 2-го круга турнира в Галле

Первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в четвертьфинал турнира в Галле (Германия), в трёх партиях обыграв представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7). Уроженец Базеля в этой встрече отыграл два матчбола.

Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».

Хорватский теннисист Борна Чорич во втором круге победил представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:4, 6:2.

Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».

Турнир в Галле завершится 24 июня.