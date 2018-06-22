Победы Федерера и Чорича — в обзоре 2-го круга турнира в Галле

Первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в четвертьфинал турнира в Галле (Германия), в трёх партиях обыграв представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7). Уроженец Базеля в этой встрече отыграл два матчбола.
Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».
Хорватский теннисист Борна Чорич во втором круге победил представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:4, 6:2.
Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».
Турнир в Галле завершится 24 июня.
Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.