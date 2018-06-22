Вавринка получил «уайлд-кард» на турнир в Истбурне

Экс-третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка получил от организаторов травяного турнира в Истбурне специальное приглашение в основную сетку.



«Я чувствую, что стал лучше двигаться и лучше играть. С нетерпением жду возможности сыграть в Истубрне. Непросто возвращаться в теннис после операции и оставаться позитивным, но я считаю, что набрал хорошую физическую форму», – цитирует Вавринку World Tennis USA.



Действующим победителем турнира категории ATP 250 является серб Новак Джокович, который сыграет и в грядущем розыгрыше соревнований. Помимо него своё участие подтвердили Диего Шварцман, Кайл Эдмунд, Денис Шаповалов, Фелисиано Лопес, Жиль Мюллер и Давид Феррер.