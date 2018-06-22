Федерер победил Эбдена и сыграет с Кудлой в полуфинале турнира в Галле

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Галле (Германия) под первым номером, вышел в полуфинал, в двух партиях обыграв представителя Австралии Мэттью Эбдена со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут. Первая ракетка мира 6 раз подал навылет и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в финал соревнований в Галле Федерер поспорит с американцем Денисом Кудлой (Q), занимающим 109-ю строчку в рейтинге ATP. Турнир завершится 24 июня.
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Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.