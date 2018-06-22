Агент: стоимость Чеккинато после «Ролан Гаррос» возросла со 100 тыс. до миллиона

Луиджи Санжерамо, агент полуфиналиста Открытого чемпионата Франции итальянца Марко Чеккинато, заявил о значительном повышении уровня внимания к своему клиенту со стороны спонсоров.



«Очевидно, что после «Ролан Гаррос» к нам обратилось большое количество серьёзных брендов из самых различных сегментов: одежда, часы, авто. Как-никак Марко – симпатичный парень. Скажем так: если до его успеха Марко «стоил» 100 тысяч долларов, то сейчас его «цена» подлетела до миллиона.



Тем не менее мы пока не приняли ни одного предложения. Дорогой автомобиль или часы могут сильно отвлечь парня, который ещё месяц назад зарабатывал 8 тысяч евро за победу на челленджере. Рассмотрим все варианты только в конце сезона», – цитирует Санжерамо World Tennis USA.



За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 25-летний Чеккинато заработал $ 650 тыс. Это более чем в два раза больше, нежели за всю его предыдущую карьеру.

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