Цуренко снялась по ходу матча со Стрыцовой в четвертьфинале турнира в Бирмингеме

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания). Её соперница по четвертьфинальному поединку — представительница Украины Леся Цуренко — отказалась от продолжения борьбы при счёте 5:7, 0:3. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Барбора совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Бирмингеме Стрыцова поспорит с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.