Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Цуренко снялась по ходу матча со Стрыцовой в четвертьфинале турнира в Бирмингеме

Цуренко снялась по ходу матча со Стрыцовой в четвертьфинале турнира в Бирмингеме
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания). Её соперница по четвертьфинальному поединку — представительница Украины Леся Цуренко — отказалась от продолжения борьбы при счёте 5:7, 0:3. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Барбора совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Бирмингеме Стрыцова поспорит с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.

Бирмингем 2018. 1/4 финала
22 июня 2018 года, пятница. 15:10 МСК
Барбора
Стрыцова
Леся
Цуренко
7:5 3:0 Rt
Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент