Вихлянцева вышла во второй раунд квалификации турнира в Истбурне

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (10) вышла во второй раунд квалификации турнира в Истбурне (Великобритания), в двух партиях обыграв хозяйку кортов Наоми Броэди со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты. Наталья совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

Следующей соперницей Вихлянцевой в квалификации турнира в Истбурне будет ещё одна представительница Великобритании Кэти Данн.