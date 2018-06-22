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Квитова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме, обыграв Гёргес

Квитова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме, обыграв Гёргес
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме. В четвертьфинальной встрече четвёртая сеяная Квитова в двух сетах уверенно обыграла немку Юлию Гёргес, получившую от организаторов пятый номер посева, со счётом 6:1, 6:4. Квитова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Гёргес 4 эйса, 4 ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка.

За выход в финал турнира в Бирмингеме Квитова сыграет с победительницей четвертьфинала Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Элина Свитолина (Украина, 2/WC).

Бирмингем 2018. 1/4 финала
22 июня 2018 года, пятница. 17:00 МСК
Юлия
Гёргес
Петра
Квитова
1:6 4:6
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