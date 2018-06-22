Севастова добралась до полуфинала турнира на Мальорке

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова вышла в полуфинал турнира на Мальорке. В четвертьфинальном матче третья сеяная Севастова в трёх сетах нанесла поражение вышедшей из квалификации австралийке Айле Томлянович со счётом 3:6, 6:3, 6:1. Севастова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Томлянович 7 эйсов, 5 ошибок на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта.

За выход в финал турнира на Мальорке Севастова сыграет с победительницей четвертьфинала Саманта Стосур (Австралия) — Элисон Риске (США, Q).