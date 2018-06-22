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Стосур вышла в полуфинал турнира на Мальорке, обыграв Риске

Стосур вышла в полуфинал турнира на Мальорке, обыграв Риске
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Саманта Стосур вышла в полуфинал турнира на Мальорке. В четвертьфинальной встрече Стосур в двух партиях обыграла американку Элисон Риске, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:2. Стосур 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Риске 2 эйса, 8 ошибок на подаче и 2 брейка. Стосур в третий раз выиграла у Риске в трёх проведённых встречах.

За выход в финал турнира на Мальорке Стосур сыграет с третьей ракеткой турнира — Анастасией Севастовой из Латвии.

Мальорка 2018. 1/4 финала
22 июня 2018 года, пятница. 19:45 МСК
Саманта
Стосур
Элисон
Риске
6:4 6:2
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