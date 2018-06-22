Кирьос: не могу вспомнить, когда я так здорово подавал

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу над испанцем Фелисьяно Лопесом в четвертьфинале турнира в Лондоне. В ходе встречи Кирьос подал 32 эйса.

«Я просто хочу войти в форму на траве. Играю на отличном травяном турнире и прекрасно себя чувствую, я просто хочу сконцентрироваться на этом турнире.

Не могу вспомнить, когда я так здорово подавал. Не ожидал от себя, но, как и накануне, я нашёл свой ритм в этом матче, почувствовал его. И соперник тоже неплохо подавал», — приводит слова Кирьоса пресс-служба АТР.