Эдмунд: Ромео Бекхэм – отличный теннисист

Британец Кайл Эдмунд оценил уровень игры Ромео Бекхэма, сына экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма.



«Мы тренировались однажды, и я могу сказать, что Ромео – отличный теннисист. Он говорил, что много наблюдает за моей игрой и хочет иметь удар, как у меня. Было не так просто найти паузу между матчами, но в итоге мы всё-таки сыграли минут 20 в тренировочном режиме. Дэвид? Я знаю его, но на тренировке его не было», – цитирует Эдмунда World Tennis USA.



15-летний Ромео занимается теннисом уже более трёх лет. Ранее он проводил совместные тренировки с британцем Энди Марреем и болгарином Григором Димитровом.



«Когда-то он увлекался футболом, но сейчас его спорт — теннис. Он играет четыре-пять раз в неделю. И ему это очень нравится», – цитирует Дэвида Бекхэма журнал Vogue.

Димитров — о сыне Бекхэма: Ромео может сильно преуспеть в теннисе