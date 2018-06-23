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Кирьос: я вырос на траве

Кирьос: я вырос на траве
Теннис / ATP

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал свой выход в полуфинал травяных соревнований Queens Club. В четвертьфинальном поединке 23-летний теннисист сломил сопротивление прошлогоднего победителя турнира испанца Фелисьяно Лопеса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

«Очень доволен собой. Очевидно, Фелисьяно просто невероятно играет на траве. Он победил в Лондоне в прошлом году и продолжал классно играть сегодня. Я выиграл у него уже во второй раз за неделю, и счастлив таким успехам. Мне нравится играть на траве, ведь она даёт преимущество парням с мощной подачей. Я вырос на траве, поэтому всегда чувствую себя на ней комфортно», – цитирует Кирьоса World Tennis USA.

Неделю назад автралиец в трёх партиях обыграл Лопеса на соревнованиях в Штутгарте – 6:4, 3:6, 6:3.

За выход в финал Ник поспорит с хорватом Марином Чиличем. В параллельном матче 1/2 финала сойдутся серб Новак Джокович и француз Жереми Шарди.

Лондон 2018. 1/4 финала
22 июня 2018 года, пятница. 15:55 МСК
Фелисьяно
Лопес
Ник
Кирьос
6:7 6:7
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