Кирьос: я вырос на траве

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал свой выход в полуфинал травяных соревнований Queens Club. В четвертьфинальном поединке 23-летний теннисист сломил сопротивление прошлогоднего победителя турнира испанца Фелисьяно Лопеса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).



«Очень доволен собой. Очевидно, Фелисьяно просто невероятно играет на траве. Он победил в Лондоне в прошлом году и продолжал классно играть сегодня. Я выиграл у него уже во второй раз за неделю, и счастлив таким успехам. Мне нравится играть на траве, ведь она даёт преимущество парням с мощной подачей. Я вырос на траве, поэтому всегда чувствую себя на ней комфортно», – цитирует Кирьоса World Tennis USA.



Неделю назад автралиец в трёх партиях обыграл Лопеса на соревнованиях в Штутгарте – 6:4, 3:6, 6:3.



За выход в финал Ник поспорит с хорватом Марином Чиличем. В параллельном матче 1/2 финала сойдутся серб Новак Джокович и француз Жереми Шарди.