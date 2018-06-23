Надаль: сыграю два выставочных турнира перед Уимблдоном

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал собственную подготовку к главному травяному турниру сезона. В настоящее время двукратный победитель Уимблдона тренируется на Мальорке.



«Я очень хорошо выступил на грунте – это всегда помогает перед травой. Нужно помнить, что корты на Уимблдоне особенные – они отличаются от других травяных кортов. К тому же в Лондоне большую роль сыграет сетка.



Перед Уимблдоном я сыграю два выставочных турнира и возьму недельную паузу перед поездкой в Лондон. У меня остались отличные воспоминания от прошлогоднего турнира. Я проиграл, но показывал игру высокого уровня», – цитирует Надаля EFE News.



В прошлом году Рафаэль уступил люксембуржцу Жилю Мюллеру на стадии 1/8 финала уимблдонского турнира. Уимблдон-2018 стартует 2 июля.

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