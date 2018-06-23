Джокович: не очень удивлён своими успешными выступлениями

Серб Новак Джокович прокомментировал собственный выход в 1/2 финала соревнований в Лондоне. Победа над Адрианом Маннарино стала для теннисиста 800-й в карьере.



«Я не очень хорошо начал матч, сразу же отдав свою подачу. На первых порах я нервничал, к тому же Маннарино хитро играет на траве. Он возвращает очень низкие мячи, заставляя допускать много ошибок. Уже в шестом-седьмом гейме я начал чувствовать себя более комфортно на приёме и в розыгрышах, а второй сет и вовсе провёл отлично.



Мои последние результаты можно смело назвать хорошим знаком в подготовке к Уимблдону. Я работал над собой, потому я не очень удивлён своими успехами. Я знаю, на что способен, и при этом не забываю о своих предыдущих успехах на том или ином турнире – это придаёт уверенности», – заявил Джокович в интервью официальному сайту ATP.



После не самого удачного начала сезона Новак сумел набрать форму и на последних трёх турнирах добрался до поздних стадий. На Мастерсе в Риме серб играл в полуфинале, а на «Ролан Гаррос» остановился в 1/4 финала. Сегодня Джоковичу предстоит полуфинальный поединок против француза Жереми Шарди на травяном турнире в Лондоне.

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