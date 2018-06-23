Чилич: мне удалось показать отличный теннис, особенно на тай-брейке

Хорват Марин Чилич (1) прокомментировал победу над американцем Сэмом Куэрри (5), которая позволила ему пробиться в 1/2 финала соревнований в Лондоне – 7:6 (7:2), 6:2.



«Первый сет получился для меня тяжелейшим. Несколько раз мне пришлось выходить из сложных ситуаций, но в итоге я начал лучше играть на приёме, что отразилось на моём теннисе в целом. Особенно хорошо я проявил себя на тай-брейке. Я отлично поработал на прошлой неделе, и сегодня мне удалось показать отличный теннис – я очень доволен этим», – заявил Чилич в интервью официальному сайту ATP.



За выход в финал Queens Club Чилич поспорит с австралийцем Ником Кирьосом.