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Чилич: мне удалось показать отличный теннис, особенно на тай-брейке

Чилич: мне удалось показать отличный теннис, особенно на тай-брейке
Теннис / ATP

Хорват Марин Чилич (1) прокомментировал победу над американцем Сэмом Куэрри (5), которая позволила ему пробиться в 1/2 финала соревнований в Лондоне – 7:6 (7:2), 6:2.

«Первый сет получился для меня тяжелейшим. Несколько раз мне пришлось выходить из сложных ситуаций, но в итоге я начал лучше играть на приёме, что отразилось на моём теннисе в целом. Особенно хорошо я проявил себя на тай-брейке. Я отлично поработал на прошлой неделе, и сегодня мне удалось показать отличный теннис – я очень доволен этим», – заявил Чилич в интервью официальному сайту ATP.

За выход в финал Queens Club Чилич поспорит с австралийцем Ником Кирьосом.

Лондон 2018. 1/4 финала
22 июня 2018 года, пятница. 14:00 МСК
Марин
Чилич
Сэм
Куэрри
7:6 6:2
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