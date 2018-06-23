Чилич: смотрю каждую игру чемпионата мира по футболу

Хорват Марин Чилич рассказал о своём отношении к чемпионату мира по футболу, который проходит на полях России в эти дни. Отдельно отметил победитель US Open 2014 победу своей сборной над командой Аргентины – 3:0.



«Я смотрю каждую игру на чемпионате, если не нахожусь на корте в этот момент. Хорватия выдала великолепную игру против Аргентины. Был тяжёлый первый тайм, много стыков, отборов. Игра была тяжёлой для обеих команд. Хочу поздравить, надеюсь не в последний раз, сборную с таким великолепным результатом», – цитирует Чилича официальный сайт ATP.



Сегодня, 23 июня, Марину предстоит полуфинальный матч травяного турнира в Лондоне против представителя Австралии Ника Кирьоса.