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Федерер обыграл Кудлу и вышел в свой 12-й финал в Галле

Федерер обыграл Кудлу и вышел в свой 12-й финал в Галле
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер (1) в двух партиях сломил сопротивление американца Дениса Кудлы и пробился в финал травяных соревнований в Галле – 7:6 (7:1), 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету Федерера 12 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Его соперник выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.

В своём 11-м финале в Галле Федерер сыграет с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания, 4) – Борна Чорич (Хорватия). Федерер 10 раз выигрывал в финале Галле, что является рекордом турнира.

Галле 2018. 1/2 финала
23 июня 2018 года, суббота. 12:30 МСК
Роджер
Федерер
Денис
Кудла
7:6 7:5
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