Федерер обыграл Кудлу и вышел в свой 12-й финал в Галле

Швейцарец Роджер Федерер (1) в двух партиях сломил сопротивление американца Дениса Кудлы и пробился в финал травяных соревнований в Галле – 7:6 (7:1), 7:5.



Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету Федерера 12 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Его соперник выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.



В своём 11-м финале в Галле Федерер сыграет с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания, 4) – Борна Чорич (Хорватия). Федерер 10 раз выигрывал в финале Галле, что является рекордом турнира.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.