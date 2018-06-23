Директор турнира в Базеле: Федерер во многом похож на Сампраса

Директор турнира в Базеле Роджер Брённвальд выделил Роджера Федерера и Пита Сампраса среди всех теннисистов, когда-либо игравших на швейцарских соревнованиях.



«В Базеле играли многие легенды, но больше всего я ценю выступления Сампраса и Федерера. Я вижу большое сходство между ними в стиле игры, профессиональном подходе, личных качествах. Кроме того, и Пит и Роджер всегда были приверженцами «фейр-плей».



Всегда было интересно наблюдать за Иваном Лендлом. Его стиль сильно отличался от игры Джимми Коннорса и Янника Ноа, к тому же на корте он всегда не показывал никаких эмоций. Однажды, когда Лендл играл на центральном корте, многие зрители предпочли смотреть матч на соседнем корте», – цитирует Брённвальда World Tennis USA.

36-летний Роджер Федерер является рекордсменом по количеству титулов Swiss Indoors Basel – 9. Американец Пит Сампрас побеждал лишь в одном финале швейцарского турнира.