Вихлянцева успешно преодолела квалификацию в основную сетку турнира в Истбурне

Россиянка Наталья Вихлянцева (10) не испытала проблем в матче финального раунда квалификации в основную сетку турнира в Истбурне. В двух партиях она оказалась сильнее британки Кэти Данн – 6:1, 6:2



Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. На счету Вихлянцевой три эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнтов из 12 имевшихся. Её соперница отметилась двумя подачами навылет и реализовала один брейк-пойнт из шести. Двойных ошибок Данн не допустила.

Матчи основной сетки травяных соревнований в Истбурне стартуют в понедельник, 25 июня.