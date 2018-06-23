Федерер: плотный график – это неотъемлемая часть тенниса

Швейцарец Роджер Федерер (1) прокомментировал победу в 1/2 финала соревнований в Галле над американцем Денисом Кудлой – 7:6 (7:1), 7:5.



«Как и вчера, сегодня был непростой матч, и я очень рад победе. Для меня было важно принимать правильные решения в определяющие моменты, и это получилось. Я отлично сыграл на тай-брейке, но во второй партии всё было чуть хуже. Восьмой гейм оказался ключевым – я проигрывал 0:40, но сумел взять не только свою подачу, но и соперника. Приятно заканчивать матч таким образом.



Я сыграл много матчей на этой недели и пропустил несколько тренировок, но это не проблема. Плотный график – это неотъемлемая часть тенниса. Надеюсь, провести отличный матч и завтра», – заявил Федерер в интервью официальному сайту ATP.



Свой 10-й титул в Галле Роджер разыграет с хорватом Борной Чоричем.