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Квитова обыграла Бузэрнеску и вышла в финал турнира в Бирмингеме

Квитова обыграла Бузэрнеску и вышла в финал турнира в Бирмингеме
Теннис / WTA

Чешка Петра Квитова (4) без особых проблем победила представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску в полуфинальном матче травяных соревнований в Бирмингеме – 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. На счету Квитовой 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Её соперница отметилась 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и реализовала только 1 брейк-пойнт из 5.

В финале Петра встретится со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой, которая уже побеждала в Бирмингеме в 2009-м году. Квитова является действующей чемпионкой Birmingham Classic.

Бирмингем 2018. 1/2 финала
23 июня 2018 года, суббота. 15:45 МСК
Петра
Квитова
Михаэла
Бузэрнеску
6:3 6:2
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