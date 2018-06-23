Квитова обыграла Бузэрнеску и вышла в финал турнира в Бирмингеме

Чешка Петра Квитова (4) без особых проблем победила представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску в полуфинальном матче травяных соревнований в Бирмингеме – 6:3, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. На счету Квитовой 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Её соперница отметилась 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и реализовала только 1 брейк-пойнт из 5.



В финале Петра встретится со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой, которая уже побеждала в Бирмингеме в 2009-м году. Квитова является действующей чемпионкой Birmingham Classic.