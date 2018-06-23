Неделько проиграл Беге на старте квалификации в Истбурне

Россиянин Иван Неделько (5) не сумел пробиться в финал квалификации турнира категории ATP 250 в Истбурне (Великобритания), проиграв итальянцу Алессандро Беге со счётом 5:7, 0:6. В первой партии Иван вёл со счётом 4:1, а при 5:4 у него был сетбол на приёме. Отметим, что в начале этой недели Неделько выступал на челленджере в Фергане (Узбекистан) на харде, где снялся с матча второго круга.



Поединок продолжался 1 час 14 минут. Бега выполнил 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Неделько 2 подачи навылет, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



За выход в основную сетку Бега поспорит с немцем Даниэлем Брандсом, победившим американца Джека Сока (1) в двух сетах.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.