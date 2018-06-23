Маррей и Вавринка встретятся в первом круге турнира в Истбурне

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP 250 в Истбурне (Великобритания). Первые четыре ракетки соревнований — аргентинец Диего Шварцман, британец Кайл Эдмунд, канадец Денис Шаповалов и итальянец Марко Чеккинато — стартуют со второго раунда.



В центральном матче первого круга встретятся два теннисиста, получившие «уайлд-кард», — британец Энди Маррей и швейцарец Стэн Вавринка. Многократные чемпионы турниров «Большого шлема» встречались 18 раз, и Маррей ведёт по личным встречам со счётом 10-8.



Из россиян в Истбурне выступит Даниил Медведев. Его соперником по первому раунду стал американец Стив Джонсон (7).



Полную сетку турнира можно посмотреть на «Чемпионате».