Джокович победил Шарди и сыграет с Чиличем в финале турнира в Лондоне

Серб Новак Джокович вышел в финал турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания), обыграв француза Жереми Шарди со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Единственный брейк Новак сделал в концовке матча, в девятом гейме.



Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Джокович 4 раза подал навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Двойных ошибок у серба не было. На счету Шарди 5 эйсов и 2 двойные. Брейк-пойнтов французскому теннисисту заработать не удалось.



За титул Новак поспорит с хорватом Марином Чиличем (1), который на двух тай-брейках победил австралийца Ника Кирьоса. Джокович не играл в финалах почти год — с тех пор как победил француза Гаэля Монфиса в финале в Истбурне — 2017.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.