Донской сыграет с Беранкисом в первом круге турнира в Анталье

Стала известна основная сетка турнира категории ATP 250 в Анталье. Сыграть на турецкой траве в преддверии старта Уимблдона решили в том числе французы Адриан Маннарино и Гаэль Монфис, босниец Дамир Джумхур и испанец Фернандо Вердаско. Эта четвёрка получила пропуск во второй круг без игры, поскольку попала в топ-4 сеяных. Отметим, что Вердаско и Монфис при этом получили «уайлд-кард» от организаторов.



Из российских теннисистов в основной сетке сыграет Евгений Донской. В первом раунде его соперником стал литовец Ричардас Беранкис, а во втором круге победитель их матча встретится с Маннарино. Также в основную сетку может пробиться Михаил Южный, вышедший в решающий раунд квалификации.



Полная сетка турнира доступна на «Чемпионате».