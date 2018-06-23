Севастова вышла в финал турнира на Мальорке, обыграв Стосур

Латвийка Анастасия Севастова (3) стала второй финалисткой турнира категории International на Мальорке (Испания), обыграв австралийку Саманту Стосур в двух партиях — 7:6 (7:1), 6:1. По личным встречам Анастасия повела со счётом 4-2.



Поединок продолжался 1 час 16 минут. Севастова выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Стосур 2 подачи навылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.



За титул Анастасия поспорит с немкой Татьяной Марией, которая победила американку Софью Кенин в трёх сетах.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.