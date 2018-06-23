Бабош и Младенович вышли в финал турнира в Бирмингеме

Венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович (1) вышли в финал турнира категории Premier в Бирмингеме, обыграв чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (4) в двух партиях — 7:5, 7:6 (8:6). Сетболов у чешских теннисисток не было, но в ходе обеих партий они вели с брейком.



Матч продолжался 1 час 39 минут. Бабош и Младенович выполнили 2 подачи навылет, допустили 2 двойные ошибки и использовали 4 брейк-пойнта из 7. На счету Крейчиковой и Синяковой 3 эйса, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.



За титул Тимя и Кристина поспорят с бельгийкой Элисе Мертенс и голландкой Деми Схурс, которые победили американку Николь Меличар и чешку Квету Пешке со счётом 6:3, 2:6, [10:7].



Напомним, Бабош претендует на то, чтобы стать первой ракеткой мира в парном разряде после Уимблдона. Действующими чемпионками этого турнира «Большого шлема» являются россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, но Елена не сыграет в Лондоне из-за травмы.