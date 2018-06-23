Севастова: мне нравится на Мальорке — здесь жарко и мяч отскакивает удобно

Латвийка Анастасия Севастова, действующая чемпионка турнира на Мальорке, прокомментировала свой третий выход в финал этих соревнований за три года.



«Я ни за что бы не подумала, что три раза подряд выйду здесь в финал. У меня была тяжёлая сетка, много сильных соперниц. Честно говоря, играя здесь, не чувствую никакого давления из-за того, что защищаю титул. Я вышла в финал и буду наслаждаться этим.



Каждый год отличается от другого — нужно защищать очки, но не думать об этом слишком много. Лучше представлять, что начинаешь каждый сезон с нуля, как в чемпионской гонке.



Честно, я не знаю, почему мне удаётся так хорошо играть именно на Мальорке. Мне нравится этот корт, нравятся местные условия — здесь жарко и мяч отскакивает так, как мне удобно», — приводит слова Севастовой официальный сайт WTA.

Севастова вышла в финал турнира на Мальорке, обыграв Стосур