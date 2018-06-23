Джокович: очень доволен тем, как играю на этой неделе

Серб Новак Джокович прокомментировал свой выход в первый финал за год и поделился ожиданиями от матча с хорватом Марином Чиличем.



«Это особенный момент для меня. Конечно, я надеялся дойти до финала и упорно работал ради этого. Теперь у меня есть шанс завоевать трофей на одном из крупнейших соревнований травяного сезона, а это много для меня значит. Я очень доволен тем, как играю на этой неделе.



Матчи с Чиличем на траве отличаются от игры с ним на другом покрытии. Мы когда-то встречались на Уимблдоне, но сейчас это совсем другой теннисист. В последние пару лет он в лучшей форме за всю свою карьеру, достиг наивысшей позиции в рейтинге. Думаю, он играет лучше, чем когда-либо.



Главным для меня будет хорошо принимать его подачу. Это его главное оружие, которое особенно здорово работает на траве. И, конечно, мне самому надо зарабатывать как можно больше лёгких очков на подаче. Сказать это легче, чем сделать, и я знаю, что меня ждёт очень тяжёлый вызов, но я постараюсь быть к нему готовым», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Джокович победил Шарди и сыграет с Чиличем в финале турнира в Лондоне