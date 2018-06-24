Квитова: не могу представить более успешного сезона для себя

Чешка Петра Квитова поделилась впечатлениями от победы над румынкой Михаэлой Бузэрнеску со счётом 6:3, 6:2 в полуфинале турнира в Бирмингеме, а также рассказала о своих ожиданиях от финала со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

«Мне потребовалось какое-то время в начале матча, чтобы приспособиться к подаче левши, а также форхенду и бэкхенду. Игра с леворукой теннисисткой немного отличается, так что нужно изменить мышление и думать по-другому. Я всегда выхожу на корт, чтобы побеждать, поэтому было непросто играть в полуфинале турнира, который я очень люблю. Присутствовало сильное волнение, но я справилась и смогла показать хороший теннис.

Не ожидала, что стану лидером сезона по количеству выигранных матчей. Это делает нынешнюю неделю ещё более особенной. Я не лучшим образом сыграла в Австралии, но затем всё шло только лучше, и теперь я не могу представить более успешного развития сезона.

Что касается финала, что мы с Магдаленой очень хорошие подруги и всегда тренируемся друг с другом, если выступаем на одном турнире. Эта неделя не стала исключением. Думаю, финал получится интересным и весёлым. Наш предыдущий матч состоялся в Нью-Хэйвене, также в финале. Она очень любит играть на траве и в прошлом году добралась до полуфинала Уимблдона. Так что мне будет непросто, но я жду финала с нетерпением", — приводит слова Квитовой официальный сайт WТА.