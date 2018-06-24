Победа Федерера — в видеообзоре полуфиналов турнира в Галле

Швейцарец Роджер Федерер (1) в полуфинале турнира в Галле победил американца Дениса Кудлу (Q) со счётом 7:6 (7:1), 7:5. Поединок продолжался 1 час 27 минут. 36-летний уроженец Базеля, возглавляющий рейтинг АТР, исполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из трёх и проиграл один гейм на своей подаче.

За 99-й титул в карьере и 10-ый на соревнованиях в Галле Федерер поспорит с хорватом Борной Чоричем, соперник которого по полуфиналу испанец Роберто Баутиста-Агут (4) отказался от продолжения борьбы в первом сете.

Финал турнира в Галле состоится сегодня, 24 июня, и начнётся в 14:00 по московскому времени.