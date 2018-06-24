Рыбарикова: когда Квитова на кураже, можно пожать ей руку и сказать: «Я пошла»

Словачка Магдалена Рыбарикова прокомментировала свою первую победу над чешкой Барборой Стрыцовой с 2007 года и поделилась ожиданиями от встречи с её соотечественницей Петрой Квитовой в финале турнира в Бирмингеме.



«Я знала, что матч будет тяжёлым. Она очень разнообразный игрок, невероятно талантливый. Пожалуй, она даже была фаворитом матча, поскольку до того побеждала меня четыре раза подряд. Мы провели хороший поединок, это было здорово и весело.



В первом сете она вела 5:4 и 30:0, но мне удались несколько хороших розыгрышей подряд. На тай-брейке она допустила пару ошибок, это помогло мне. Выиграв первую партию, я поверила, что смогу победить в этом матче. Уступая с брейком во втором сете, я всё равно верила в это и боролась за каждое очко. Мне помогло и то, что матч проходил на траве, а не на харде или грунте. Это моё любимое покрытие, хотя она тоже очень хороша на траве.



Петра — одна из моих лучших подруг в туре. Она отличная девушка. Мы давно знаем друг друга, и будет здорово сыграть с ней. Забавно, что мы с ней встречаемся либо в полуфиналах, либо в финалах. Мне пока лишь раз удалось обыграть её.



Когда она на кураже, то можно просто пожать ей руку и сказать: „Окей, я пошла отсюда“. В таком состоянии она играет просто невероятно. Посмотрим, какой день у неё будет во время нашего финала. Надеюсь, что не лучший, но если она поймает кураж, то в любом случае я могу сказать, что провела отличный турнир. И, конечно, она будет фаворитом матча», — приводит слова Рыбариковой официальный сайт WTA.

Рыбарикова обыграла Стрыцову и вышла в финал турнира в Бирмингеме