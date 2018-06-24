Федерер: подача с выходом к сетке по-прежнему может быть эффективна

Швейцарец Роджер Федерер считает, что стиль игры «подача с выходом к сетке», наиболее широко применявшийся до конца 90-х годов, по-прежнему может быть эффективным.



«Было бы здорово, если бы детские тренеры учили не только играть с лёта, но и подготавливать свой выход вперёд, идти к сетке с подачи. Я верю, что такой стиль игры по-прежнему может быть эффективен. Есть турниры с быстрым покрытием, и для таких соревнований полезно иметь в запасе этот вариант игры — особенно сейчас, когда многие забыли, как эффективно использовать подачу с выходом к сетке. Пользуясь ей, получаешь преимущество в тактическом разнообразии.



Если это не сработает на конкретном турнире или в конкретном матче, всегда можно остаться сзади. Но если не пробовать, то и не узнаешь, будет ли это работать. Нельзя просто прибегать к подаче с выходом к сетке время от времени, не уделяя ей достаточно времени на тренировках. Тогда не будешь комфортно чувствовать себя впереди», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.