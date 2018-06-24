Победы Джоковича и Чилича — в видеообзоре полуфиналов турнира в Лондоне

Серб Новак Джокович (WC)вышел в финал турнира категории ATP-500 в Лондоне, обыграв француза Жереми Шарди со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Поединок продолжался 1 час 32 минуты.

За 69-й титул на соревнованиях АТР-тура в карьере и первый в нынешнем сезоне 31-летний белградец поспорит с лидером посева хорватом Марином Чиличем (1), который в другом полуфинале победил австралийца Ника Кирьоса со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут.

Финал состоится сегодня, 24 июня. Решающий матч начнётся в 16:30 по московскому времени.