Текстовая онлайн-трансляция финала Федерер — Чорич в Галле

Швейцарец Роджер Федерер (1) в финале турнира в Галле сыграет с хорватом Борной Чоричем. Поединок начнётся в 14:00 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 36-летний уроженец Базеля. Роджер выиграл оба матча с Борной, которые состоялись в полуфиналах турнира в Дубае в 2015-м и «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2018-м.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию финала турнира в Галле Федерер — Чорич.

На данный момент Федерер возглавляет рейтинг АТР, а Чорич занимает 34-е место. Швейцарец поспорит за свой 99-й титул в карьере, а Чорич выиграл один турнир АТР-тура в одиночном разряде.