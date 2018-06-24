Макарова сыграет в паре со Звонарёвой на Уимблдоне

Первая ракетка мира в парном разряде россиянка Екатерина Макарова на Уимблдоне выступит в дуэте с соотечественницей Верой Звонарёвой, сообщает Tennis Life.

11 июня Макарова и её постоянная партнёрша по дуэту россиянка Елена Веснина впервые в карьере возглавили парный рейтинг WТА. На «Ролан Гаррос» Екатерина играла в паре с россиянкой Анной Калинской, а Веснина выступала вместе с латвийкой Еленой Остапенко. Оба дуэта проиграли в первом круге.

Напомним, что Веснина и Макарова собирались вновь сыграть в паре на Уимблдоне, но Елена отказалась от участия в турнире из-за травмы колена.

Звонарёва победила на US Open 2006 в паре с француженкой Натали Деши и на Australian Open 2012 в паре со Светланой Кузнецовой.

Веснина снялась с Уимблдона из-за травмы колена