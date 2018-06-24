Бердых не сыграет на Уимблдоне из-за травмы спины

19-я ракетка мира чех Томаш Бердых отказался от участия в Уимблдоне из-за травмы смены.

«К сожалению, я вынужден объявить о снятии с Уимблдона. Все последние месяцы я изо всех сил стараюсь решить проблемы со спиной. Я пробую самые разнообразные методы, но пока позитивных результатов нет. К сожалению, я не успел как следует подготовиться к травяному сезону, поэтому не сыграю на Уимблдоне», — написал Бердых на своей странице в сети «Твиттер».

На турнире в Штутгарте Томаш в четвертьфинале проиграл канадцу Милошу Раоничу, а на старте соревнований в Лондоне уступил французу Жюльену Беннето. 32-летний уроженец Валашске-Мезиржичи в 2010 году дошёл до финала травяного турнира серии «Большого шлема», где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.