Чорич прервал серию Федерера из 20 побед на траве

Швейцарец Роджер Федерер (1) в финале турнира в Галле уступил хорвату Борне Чоричу со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 2:6. Для 36-летнего уроженца Базеля, возглавляющего рейтинг АТР, это поражение стало первым в матчах на траве с 14 июня 2017 года, когда он уступил в Штутгарте немцу Томми Хаасу. С тех пор Федерер одержал 20 побед на траве кряду.

Всего Федерер за карьеру одержал 172 победы на траве, а поражение от Чорича стало для него 25-м во всех матчах на этом покрытии.

Для Борны Чорича титул в Галле стал вторым на соревнованиях АТР-тура в жизни и первым в нынешнем сезоне.