Южный победил Григелиса и вышел в основную сетку турнира в Анталье

Россиянин Михаил Южный (3) пробился в основную сетку турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция), обыграв литовца Лауринаса Григелиса (7) в трёх партиях — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. В концовке первой партии Григелис отыграл тройной сетбол на приёме.



Поединок продолжался 2 часа 27 минут. Южный 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. На счету Григелиса 9 эйсов, 2 двойные и 4 упущенных брейк-пойнта.



Соперником Михаила в основной сетке станет голландец Робин Хасе (5). Турнир завершится в субботу, 30 июня.