Кузнецова в трёх сетах обыграла Саккари на старте турнира в Истбурне

Россиянка Светлана Кузнецова прервала серию из трёх поражений, пробившись во второй раунд турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания). В первом круге Светлана обыграла гречанку Марию Саккари со счётом 6:3, 3:6, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 5 минут. Кузнецова 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 8 брейк-пойнтов из 14. На счету Саккари 1 эйс, 2 двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.



За выход в 1/8 финала россиянка поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс (9), которая, как и все сеяные на этом турнире, пропускает первый раунд.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.