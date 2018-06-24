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Кузнецова в трёх сетах обыграла Саккари на старте турнира в Истбурне

Кузнецова в трёх сетах обыграла Саккари на старте турнира в Истбурне
Теннис / WTA

Россиянка Светлана Кузнецова прервала серию из трёх поражений, пробившись во второй раунд турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания). В первом круге Светлана обыграла гречанку Марию Саккари со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 5 минут. Кузнецова 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 8 брейк-пойнтов из 14. На счету Саккари 1 эйс, 2 двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

За выход в 1/8 финала россиянка поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс (9), которая, как и все сеяные на этом турнире, пропускает первый раунд.

Истбурн (ж) 2018. 1-й круг
24 июня 2018 года, воскресенье. 15:45 МСК
Мария
Саккари
Светлана
Кузнецова
3:6 6:3 4:6
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