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Стали известны первые соперницы Возняцки и Квитовой в Истбурне

Стали известны первые соперницы Возняцки и Квитовой в Истбурне
Теннис / WTA

Итальянка Камила Джорджи вышла во второй круг турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания), уверенно обыграв румынку Ирину Бегу — 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Обе девушки выполнили по 3 эйса и допустили по 6 двойных ошибок. Джорджи реализовала 5 брейк-пойнтов из 6, а Бегу — 1 из 2. При этом единственный брейк Ирина сделала в стартовом гейме матча.

Во втором раунде Камила сыграет с первой сеяной, датчанкой Каролиной Возняцки.

В других матчах дня украинка Катерина Бондаренко (Q) одержала волевую победу над француженкой Ализе Корне (4:6, 6:2, 6:4), американка Даниэль Коллинз обыграла британку Кэйти Суон (WC) со счётом 6:3, 3:6, 6:3, а хорватка Донна Векич победила представляющую Казахстан Юлию Путинцеву (Q) — 7:5, 6:3. Бондаренко дальше сыграет с чешкой Петрой Квитовой (3), только что защитившей титул в Бирмингеме, Коллинз — с испанкой Карлой Суарес-Наварро (16), а Векич — с чешкой Барборой Стрыцовой (14).

Истбурн (ж) 2018. 1-й круг
24 июня 2018 года, воскресенье. 18:05 МСК
Камила
Джорджи
Ирина
Бегу
6:2 6:2
Истбурн (ж) 2018. 1-й круг
24 июня 2018 года, воскресенье. 17:20 МСК
Катерина
Бондаренко
Ализе
Корне
4:6 6:2 6:4
Истбурн (ж) 2018. 1-й круг
24 июня 2018 года, воскресенье. 13:10 МСК
Кэйти
Суон
Даниэль
Коллинз
3:6 6:3 3:6
Истбурн (ж) 2018. 1-й круг
24 июня 2018 года, воскресенье. 15:20 МСК
Юлия
Путинцева
Донна
Векич
5:7 3:6
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