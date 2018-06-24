Стали известны первые соперницы Возняцки и Квитовой в Истбурне

Итальянка Камила Джорджи вышла во второй круг турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания), уверенно обыграв румынку Ирину Бегу — 6:2, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Обе девушки выполнили по 3 эйса и допустили по 6 двойных ошибок. Джорджи реализовала 5 брейк-пойнтов из 6, а Бегу — 1 из 2. При этом единственный брейк Ирина сделала в стартовом гейме матча.



Во втором раунде Камила сыграет с первой сеяной, датчанкой Каролиной Возняцки.



В других матчах дня украинка Катерина Бондаренко (Q) одержала волевую победу над француженкой Ализе Корне (4:6, 6:2, 6:4), американка Даниэль Коллинз обыграла британку Кэйти Суон (WC) со счётом 6:3, 3:6, 6:3, а хорватка Донна Векич победила представляющую Казахстан Юлию Путинцеву (Q) — 7:5, 6:3. Бондаренко дальше сыграет с чешкой Петрой Квитовой (3), только что защитившей титул в Бирмингеме, Коллинз — с испанкой Карлой Суарес-Наварро (16), а Векич — с чешкой Барборой Стрыцовой (14).