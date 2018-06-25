Победа Чилича над Джоковичем — в видеообзоре финала турнира в Лондоне

Серб Новак Джокович не сумел завоевать первый титул за год, проиграв хорвату Марину Чиличу (1) в упорном финальном матче турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания) — 7:5, 6:7 (4:7), 3:6. У Новака был матчбол на приёме в 10-м гейме, а на тай-брейке он вёл со счётом 4:1.



Поединок продлился 2 часа 57 минут. Чилич 18 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и использовал 1 брейк-пойнт из 8. На счету Джоковича 12 эйсов, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



Для Марина это 18-й титул в карьере и первый в сезоне. В Лондоне он ранее побеждал в 2012 году.



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Чилич с матчбола победил Джоковича в финале турнира в Лондоне