Мария: я постоянно чувствовала поддержку болельщиков и очень рада титулу

Немка Татьяна Мария (до замужества — Малек) поделилась эмоциями после своей победы в первом в карьере одиночном финале WTA. Она обыграла победив латвийку Анастасию Севастову в решающем поединке турнира категории International на Мальорке (Испания) — 6:4, 7:5.



«Это был великолепный турнир. За меня так болели с самого первого дня! И немецкие фанаты, и остальные болельщики, это было просто невероятно. Я постоянно чувствовала поддержку.



На Мальорке отличный турнир, и это чудесное место. Я очень, очень рада, что смогла завоевать титул», — приводит слова Марии официальный сайт тура.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.