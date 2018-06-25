Кузнецова: пока мне не хватает уверенности в себе, не буду это скрывать

Россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала свою победу над гречанкой Марией Саккари в первом круге турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания) со счётом 6:3, 3:6, 6:4, прервавшую её серию из трёх поражений.



«Мне пока не хватает уверенности в себе, не буду это скрывать. По ходу матча у меня были перепады в игре. Но в целом я чувствую, что начинаю играть лучше, и чем больше матчей я проведу, тем лучше будет мой теннис.



Я пытаюсь проводить короткие розыгрыши, идти к сетке, вкладываться в подачу — делать всё то, что обычно делают на траве. Но главное сейчас — вернуть уверенность», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт WTA.