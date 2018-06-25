Джокович: сейчас я близок к своей лучшей форме

Серб Новак Джокович прокомментировал своё поражение от хорвата Марина Чилича в упорном финальном матче турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания) со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.



«Я близок к своей лучшей форме и очень рад, что смог сыграть на таком уровне перед Уимблдоном. Лондон — большой турнир, предваряющий Уимблдон, а я вышел здесь в финал и почти победил. Это отличный результат.



Задача любого человека — развиваться, прогрессировать. Спортсмену на таком уровне важно понимать, что необходимо для того, чтобы сделать последний шаг. Не думаю, что я допустил много ошибок в этом финале, кроме двойной ошибки при счёте 4:3 на тай-брейке. В остальном всё было хорошо, и я могу только отдать должное Чиличу за отличную игру. Он заслужил победу. Конечно, мне было обидно проиграть, но, с другой стороны, я уже год не был в финалах, так что надо смотреть на это с позитивной точки зрения.



В начале этого сезона, когда я проиграл три матча подряд, я был в едва ли не худшем состоянии за карьеру — особенно с психологической точки зрения, да и по уровню игры тоже. Разница с тем, что есть сейчас, очень велика», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.