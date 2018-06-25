Чилич: победа далась мне очень тяжело, Джокович играл здорово

Хорват Марин Чилич поделился эмоциями после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале турнира ATP 500 в Лондоне со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.



«Я просто бился до конца. Определённо, матч был очень тяжёлым. Единственный брейк мне удалось сделать в последнем гейме на приёме. Я чувствую облегчение от того, что провёл отличную неделю и выиграл этот турнир.



У меня было ощущение, что в первом сете я играл немного лучше соперника, но, к сожалению, в итоге потерпел там поражение. У меня было много брейк-пойнтов, я хорошо чувствовал игру, здорово бил по мячу. Но главное, что в итоге я победил, и очень рад. Успех дался мне очень тяжело. Новак играл здорово. Приятно принять участие в таком финале и вновь завоевать здесь трофей», — приводит слова Чилича официальный сайт тура.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.